Джонс: у российских регбистов есть 20-процентный шанс победить японцев на Кубке мира

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби имеет 20-процентный шанс на победу в стартовом матче Кубка мира, который пройдет в Японии. Об этом заявил главный тренер российской команды Лин Джонс, комментарий которого приводит пресс-служба турнира.

Штаб сборной России по регби назвал состав на матч открытия Кубка мира в Японии

Российские регбисты откроют турнир матчем против хозяев Кубка мира - сборной Японии. Игра пройдет в Токио 20 сентября, начало - 13:45 мск.

"Позвольте мне быть откровенным, у нас есть 20-процентный шанс в этой игре [матче против команды Японии], но это только на бумаге. Японцы - фавориты, они очень быстрые, никто не делает ошибок. Мы смотрели последние четыре или пять игр команды Японии, у них очень структурированная и организованная игра. Нам нужно внести хаос в их организацию", - сказал Джонс.

Россияне выступят в группе А вместе с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные. Кубок мира завершится 2 ноября.

Команда России второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, тогда они заняли последнее место в группе и не сумели побороться за награды.