Алиомаров: россиянки перевернули историю женской борьбы на чемпионате мира в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 19 сентября. /ТАСС/. Представительницы женской сборной России по борьбе перевернули историю на чемпионате мира в Нур-Султане, показав беспрецедентный результат - две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. Таким мнением с журналистами поделился исполняющий обязанности главного тренера сборной Магомед Алиомаров.

Алиомаров начал сотрудничество с командой в марте нынешнего года, перед чемпионатом Европы в Бухаресте.

"Думаю, мы перевернули историю. Когда нам весь мир говорил, что женская российская борьба в упадке, Мамиашвили [президент Федерации спортивной борьбы России] вызвал меня в кабинет и сказал: "Нужно быть сумасшедшим, чтобы брать команду в таком состоянии и обещать ее реанимировать к чемпионату мира и Олимпиаде". Я ответил: "Считайте, что я сумасшедший, но я реанимирую эту команду". Вы видели результат - я за свои слова ответил", - сказал Алиомаров.

Чемпионат мира в Нур-Султане завершится 22 сентября.