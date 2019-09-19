Теннисист Хачанов не сумел выйти в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов уступил португальцу Жоау Соузе в матче второго круга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге на кортах с покрытием "хард".

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу 30-летнего португальца. Спортсмены встречались во второй раз, ранее победу одержал Хачанов. В поединке 1/4 финала Соуза сыграет с шестым сеяным турнира представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным, оказавшимся сильнее боснийца Дамира Джумхура.

Хачанов является победителем четырех турниров ATP, на турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019). В рейтинге ATP 23-летний россиянин занимает девятое место.

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.