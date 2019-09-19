Алиомаров дал слово, что россиянки завоюют олимпийское золото в Токио в борьбе

НУР-СУЛТАН, 19 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров уверен, что команда сможет завоевать на Олимпийских играх в Токио золото, серебро и две бронзовые награды. Об этом тренер рассказал журналистам по итогам выступления команды на чемпионате мира в Нур-Султане.

Женская сборная России завоевала на турнире две золотые, серебряную и две бронзовые медали. Чемпионками мира стали Наталья Воробьева (72 кг) и Инна Тражукова (65 кг). Тренерский штаб сборной сменился в марте нынешнего года, перед чемпионатом Европы в Румынии, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Магомед Алиомаров, также в команду были приглашены два болгарских специалиста - Симеон Штерев и Радослав Великов.

"Я даю слово - на Играх в Токио у нас будет золото, серебро и еще пара бронзовых медалей. У нас есть сильнейший план, - рассказал Алиомаров. - Надо все правильно спланировать, впереди у нас год. На Играх должны выступать правильные спортсменки, наделенные бойцовскими качествами".

"Перед чемпионатом мира мы разговаривали с Натальей Воробьевой о том, чтобы она поборолась здесь, на чемпионате мира в новой для себя весовой категории до 72 кг - она, капитан команды, подала мне руку, сказала: "Я не подведу". Вот с таких моментов и начинается история побед", - отметил тренер.