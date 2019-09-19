Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы по волейболу

ТАСС, 19 сентября. Определились все участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу. В четверг прошли заключительные матчи группового этапа турнира.

В группе B сборная Испании обыграла команду Германии со счетом 3-1, а сборная Сербии оказалась сильнее команды Австрии - 3-0, в 1/8 финала вышли команды Сербии, Бельгии, Германии и Испании. В группе D сборная Черногории переиграла команду Чехии - 3-2, а поляки одержали победу над украинцами - 3-0, в плей-офф пробились сборные Польши, Нидерландов, Украины и Чехии.

Сборная России, которая заняла первое место в группе С, в 1/8 финала сыграет с командой Греции, встреча пройдет 21 сентября в Любляне. Также на данной стадии турнира состоятся матчи Франция - Финляндия, Италия - Турция, Сербия - Чехия, Бельгия - Украина, Словения - Болгария, Польша - Испания, Нидерланды - Германия.

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды. Соревнования завершатся 29 сентября.