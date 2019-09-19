Тренер "Лудогорца" не считает разгромную победу над ЦСКА в Лиге Европы легкой

РАЗГРАД /Болгария/, 20 сентября. /ТАСС/. Победа болгарского футбольного клуба "Лудогорец" над московским ЦСКА в Лиге Европы не была легкой, несмотря на разгромный счет. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер команды из Разграда Станислав Генчев.

ЦСКА в четверг на выезде потерпел поражение от "Лудогорца" со счетом 1:5 в первом туре группового раунда Лиги Европы. После первого тайма армейцы вели со счетом 1:0.

"В первом тайме мы имели четыре шанса, два раза попали в каркас ворот, - сказал Генчев. - В перерыве я сказал игрокам действовать через зону Вадима Карпова, потому что это 17-летний парень, если мы создадим по этому направлению нагрузку, скорее всего, нам повезет и появятся голевые моменты. В итоге мы сумели забить".

"Это одна из самых крупных побед в сезоне, но ее нельзя назвать легкой. Даже напротив, игра была очень напряженная. После перерыва мы стали прессинговать ЦСКА и воспользовались тем, что у соперника остались свободные зоны в обороне", - отметил главный тренер "Лудогорца".

В следующем туре ЦСКА 3 октября на домашнем поле сыграет с испанским "Эспаньолом", 22 сентября армейцы дома примут в чемпионате России "Краснодар", также потерпевший в четверг разгромное поражение в матче первого тура группового раунда Лиги Европы от швейцарского "Базеля" (0:5).