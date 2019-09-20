Презентация первой в истории книги о женской вольной борьбе прошла в рамках ЧМ-2019

НУР-СУЛТАН, 20 сентября. /ТАСС/. Презентация первой в истории книги, посвященной женской вольной борьбе, прошла в Нур-Султане в рамках чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Книга стала совместным трудом международной команды авторов, среди которых члены научной комиссии Объединенного мира борьбы, куда в том числе входят экс-главный тренер женской сборной России профессор Юрий Шахмурадов и бывший руководитель комплексной научной группы Борис Подливаев. Книга, состоящая из 15 глав, посвящена истории развития женской борьбы, методикам тренировок, физической подготовки, питанию, научным исследованиям в области женской борьбы, физиологии, психологии, обучению технике и тактике, управлению и контролю тренировочного процесса, диетологии.

"Наша работа адресована широкому кругу читателей, - рассказал журналистам Шахмурадов. - Она будет полезна и интересна как тренерам и руководителям спорта, так и простым болельщикам. Мы представили ее Объединенному миру борьбы и обратились к ним с просьбой сделать ее перевод с последующем расширением части касающейся истории, а также хотели бы, чтобы другие ведущие страны, такие как США, Япония и другие, присоединились к этой работе и предоставили информацию о своих методах развития женской борьбы".

Шахмурадов отметил, что речь не идет о раскрытии секретов подготовки спортсменок: "На это никто не пойдет. Речь идет об организации процесса тренировок, создании структуры соревнований, начального этапа подготовки. Огромное количество стран только начинают работу в области развития женской борьбы. И сейчас они идут практически наощупь".

С 1972 по 1981 год Шахмурадов являлся главным тренером сборной СССР по вольной борьбе, под его руководством на Играх в Монреале и Москве сборная завоевала 12 золотых наград. В разные годы Шахмурадов тренировал сборные Турции и Италии, с 2012-го по 2019-й Шахмурадов являлся главным тренером российской женской сборной по вольной борьбе. --0--в