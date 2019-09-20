Россиянин Бакши вышел в финал чемпионата мира по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Глеб Бакши победил бразильца Соуза да Консейсао в полуфинальном поединке чемпионата мира в весовой категории до 75 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

23-летний россиянин, посеянный под восьмым номером, победил раздельным решением судей. В финале, который пройдет в субботу, он встретится с победителем боя между представителем Казахстана Турсынбаем Кулахметом (3-й номер посева) и филиппинцем Юмиром Марсиалем.

В четвертьфинале россиянин победил олимпийского чемпиона 2016 года Арлена Лопеса.

Бакши является чемпионом России 2018 года и бронзовым призером национального первенства 2017 года.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.