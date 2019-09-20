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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Боксер Бакши заявил, что будет доволен только золотом чемпионата мира

Ранее россиянин вышел в финал соревнований в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Глеб Бакши считает недостаточным результатом выход в финал чемпионата мира. Об этом он заявил журналистам.

Ранее Бакши победил бразильца Соуза да Консейсао в полуфинальном поединке чемпионата мира в весовой категории до 75 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

23-летний россиянин, посеянный под восьмым номером, победил раздельным решением судей. В финале, который пройдет в субботу, он встретится с победителем боя между представителем Казахстана Турсынбаем Кулахметом (3-й номер посева) и филиппинцем Юмиром Марсиалем.

"Первый раз выступаю на чемпионате мира - и уже в финале, - сказал Бакши. - Это отличный результат, я безумно рад. В полуфинале нельзя было судьям давать повода отдавать очки в другую сторону. Между серебром и золотом большая пропасть, но я здесь только за золотой медалью".

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