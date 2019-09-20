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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу в весовой категории до 91 кг

В полуфинальном матче россиянин победил болгарского спортсмена Радослава Панталеева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов одержал победу над болгарским спортсменом Радославом Панталеевым в полуфинальном поединке чемпионата мира в весовой категории до 91 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

22-летний россиянин, посеянный под пятым номером, победил единогласным решением судей. В третьем раунде Гаджимагомедов отправил соперника в нокдаун. В финале он встретится с победителем поединка между представителем Казахстана Василием Левитом (3-й номер посева) и эквадорцем Хулио Кастильо (7). Финальный бой пройдет в субботу.

Гаджимагомедов является победителем Европейских игр в Минске и серебряным призером чемпионата Европы - 2017.

Соревнования завершатся 21 сентября.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
ЧМ по боксу в Екатеринбурге
Боксер Гаджимагомедов заявил, что настраивается на конкурентный бой в финале
В финале россиянин встретится с победителем поединка между представителем Казахстана Василием Левитом и эквадорцем Хулио Кастильо
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