Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу в весовой категории до 91 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов одержал победу над болгарским спортсменом Радославом Панталеевым в полуфинальном поединке чемпионата мира в весовой категории до 91 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

22-летний россиянин, посеянный под пятым номером, победил единогласным решением судей. В третьем раунде Гаджимагомедов отправил соперника в нокдаун. В финале он встретится с победителем поединка между представителем Казахстана Василием Левитом (3-й номер посева) и эквадорцем Хулио Кастильо (7). Финальный бой пройдет в субботу.

Гаджимагомедов является победителем Европейских игр в Минске и серебряным призером чемпионата Европы - 2017.

Соревнования завершатся 21 сентября.