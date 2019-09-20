Торжественная церемония открытия академии ХК "Спартак" состоялась в Сокольниках

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия нового многофункционального хоккейного комплекса "Академия "Спартак" прошла на территории парка "Сокольники".

Мероприятие посетили руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, председатель попечительского совета ХК "Спартак" двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Якушев, а также ветераны красно-белых.

"Мне очень приятно находиться здесь, на открытии этого уникального комплекса. Сегодняшний день - яркий пример рождения места для занятия любимым спортом. Молодым ребятам предоставлена исключительная возможность тренироваться в таком прекрасном месте", - сказал Кондаранцев.

"От всех игроков старшего поколения поздравляю всех с открытием комплекса. Желаю ребятам спортивных успехов, и чтобы как можно больше воспитанников этой академии играли в основной команде. Это всегда было традицией, когда ученики защищали цвета нашего клуба и добивались наивысших результатов", - добавил Якушев.

На территории комплекса площадью 10 тыс. кв. м расположены четыре современные ледовые площадки. В академии также будут тренироваться представители следж-хоккея. В будущем там планируется проведение соревнований по хоккею и фигурному катанию, встреч с болельщиками.