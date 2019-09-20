Тедеев: конкуренты россиян в вольной борьбе "посыпались" на чемпионате мира в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 20 сентября. /ТАСС/. Основные конкуренты российских борцов вольного стиля на международной арене - сборные США и Грузии - "посыпались" на чемпионате мира в Нур-Султане, россияне еще не раз порадуют своих болельщиков на турнире. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер российской команды Дзамболат Тедеев.

В пятницу российская сборная завоевала третью лицензию на Игры в Токио, ее выиграл Заурбек Сидаков в весовой категории до 74 кг. В полуфинале россиянин победил олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира американца Джордана Барроуза со счетом 4:3. Еще два борца сборной России выступят в финалах - Заур Угуев (57 кг) и Гаджимурад Рашидов (65 кг), они также обеспечили команде путевки на Олимпиаду. Неудачей завершилось выступление в Нур-Султане для Алана Хугаева, он уступил со счетом 3:4 украинцу Александру Хоцяновскому в весе до 125 кг.

"В тяжелом весе не смогли свое взять, но в остальных категориях все отборолись в меру своих возможностей на сегодняшний день, - отметил Тедеев. - Вдвойне приятно, что мы взяли уже три олимпийские лицензии. Думаю, все впереди, в оставшиеся дни своих болельщиков еще порадуем - наши основные конкуренты американцы и грузины тут "посыпались". А мы показали свою школу и профессионализм".

Финалы в весовых категориях до 57 кг и до 65 кг пройдут в пятницу в вечерней части турнира.