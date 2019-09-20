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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Боксер Гаджимагомедов заявил, что настраивается на конкурентный бой в финале

В финале россиянин встретится с победителем поединка между представителем Казахстана Василием Левитом и эквадорцем Хулио Кастильо

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов настраивается на конкурентный бой в финале чемпионата мира в Екатеринбурге. Об этом он заявил журналистам.

Гаджимагомедов одержал победу над болгарином Радославом Панталеевым в полуфинальном поединке чемпионата мира в весовой категории до 91 кг. В финале россиянин встретится с победителем поединка между представителем Казахстана Василием Левитом и эквадорцем Хулио Кастильо. Финальный бой пройдет в субботу.

"Сегодня было важно избегать клинчей, вести свой бой. В финале настраиваюсь на конкурентный бой. Все будет зависеть от того, какой будет оппонент", - сказал Гаджимагомедов.

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