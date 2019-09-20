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"Кубок Владислава Третьяка" пройдет в Перми 8 ноября

В турнире примут участие четыре детские команды мальчиков - две из Перми и две из Екатеринбурга

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Турнир по хоккею "Кубок Владислава Третьяка" состоится в Перми 8 ноября, планируется, что глава Федерации хоккея России его посетит. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-служба Минспорта региона.

"Сегодня в Москве состоялась встреча президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и президента региональной федерации Алексея Чикунова. 8 ноября состоится турнир "Кубок Владислава Третьяка", который трехкратный олимпийский чемпион посетит лично. Он впервые за семь лет приедет в Пермь", - говорится в сообщении.

По данным министерства физической культуры и спорта Пермского края, в турнире примут участие четыре детские команды мальчиков - две из Перми и две из Екатеринбурга. Возраст участников и площадка проведения "Кубка Владислава Третьяка" еще не определены.

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