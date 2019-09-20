Российский борец вольного стиля Рашидов стал чемпионом мира в весовой категории до 65 кг

НУР-СУЛТАН, 20 сентября. /ТАСС/. Российский спортсмен вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе в весовой категории до 65 кг. Соревнования проходят в Нур-Султане.

В финальном поединке 23-летний россиянин оказался сильнее представителя Казахстана Даулета Ниязбекова. Бронзовые медали завоевали представитель Венгрии Исмаил Мукаев и спортсмен из Индии Баджранг Пуния. Рашидов завоевал лицензию на Олимпийские игры 2020 года.

Для Рашидова эта золотая медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира, на его счету также две серебряные награды чемпионатов мира (2017, 2018). Также он является двукратным чемпионом Европы (2016, 2018).

Эта медаль стала пятой золотой для сборной России на турнире, всего в активе российских спортсменов пять золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали.

Турнир в Нур-Султане завершится 22 сентября.