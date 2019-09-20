Результат боя чемпионата мира с участием казахстанца Левита пересмотрен не будет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) отказалась пересматривать результат полуфинального боя чемпионата мира казахстанца Василия Левита с эквадорцем Хулио Кастильо в весовой категории до 91 кг. Об этом ТАСС сообщили в AIBA.

Левит подал протест на результат поединка, в котором он проиграл раздельным решением судей.

"Результат боя не будет изменен", - сказал собеседник агентства.

Кастильо в финале чемпионата мира встретится с россиянином Муслимом Гаджимагомедовым.