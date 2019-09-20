РУСАДА: WADA не делало выводов по проверке базы данных московской лаборатории

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не делало никаких официальных выводов по проверке базы данных московской лаборатории. Об этом ТАСС рассказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем комитет по соответствию WADA намерен проинформировать исполком организации 23 сентября. В связи с этим РУСАДА будет признано несоответствующим кодексу WADA.
"Год назад РУСАДА было восстановлено в правах с последующим выполнением двух критичных условий: до 31 декабря отдать базу данных московской лаборатории, а до 30 июня - допинг-пробы. Все это было выполнено, - сказала Пахноцкая. - База данных была передана криминалистам для изучения, ее нужно было проверить на аутентичность. Также выяснялось, были ли произведены какие-либо манипуляции с ней".
"Официального рапорта от отдела расследований в комитет по соответствию WADA еще не поступало, поэтому на ближайшем исполкоме в Токио никаких рекомендаций о статусе РУСАДА от комитета заслушано не будет. Никаких официальных заявлений от всех причастных сторон не поступало", - добавила она.
Исполком WADA в Токио пройдет 23 сентября.