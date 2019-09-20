РУСАДА: WADA не делало выводов по проверке базы данных московской лаборатории

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем комитет по соответствию WADA намерен проинформировать исполком организации 23 сентября. В связи с этим РУСАДА будет признано несоответствующим кодексу WADA.

"Год назад РУСАДА было восстановлено в правах с последующим выполнением двух критичных условий: до 31 декабря отдать базу данных московской лаборатории, а до 30 июня - допинг-пробы. Все это было выполнено, - сказала Пахноцкая. - База данных была передана криминалистам для изучения, ее нужно было проверить на аутентичность. Также выяснялось, были ли произведены какие-либо манипуляции с ней".

"Официального рапорта от отдела расследований в комитет по соответствию WADA еще не поступало, поэтому на ближайшем исполкоме в Токио никаких рекомендаций о статусе РУСАДА от комитета заслушано не будет. Никаких официальных заявлений от всех причастных сторон не поступало", - добавила она.

Исполком WADA в Токио пройдет 23 сентября.