Пятая трехкратная. Дина Аверина по итогам ЧМ вошла в число самых выдающихся гимнасток мира

Аверина стала пятой в истории гимнасткой, которая трижды смогла завоевать титул чемпионки мира в личном многоборье. Ранее это удавалось сделать болгаркам Марии Гиговой (1969, 1971, 1973) и Марии Петровой (1993-1995), а также россиянкам Евгении Канаевой (2009-2011) и Яне Кудрявцевой (2013-2015). Аверина становилась абсолютной чемпионкой мира в 2017 и 2018 годах. Трижды выигрывала многоборье на чемпионатах мира и Алина Кабаева, однако ее результат на мировом первенстве 2001 года был позже аннулирован из-за нарушения антидопинговых правил.

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Золото чемпионата мира по художественной гимнастике в личном многоборье, завоеванное в пятницу в Баку Диной Авериной, стало для этой спортсменки третьим в карьере. Это достижение поставило 21-летнюю россиянку в список самых титулованных гимнасток мира.

"Думала, что будет сложнее. В прошлом году я выступала на один вид меньше, и было очень сложно. А здесь вроде были силы, настраивала себя каждое утро так, как будто это первый день и у меня есть силы. Легко мне было даже как-то", - отметила Дина в беседе с журналистами.

"В 2018 году у меня самая сложная медаль абсолютной чемпионки. Тогда мне было сложно выступать, была травма ноги, и без Ариши, выступала же с Сашей Солдатовой. В 17-м году в Италии, напротив, все шло легко и просто", - добавила гимнастка.

Всего в активе Дины Авериной теперь 13 золотых, две серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств. Кроме того, она шесть раз побеждала на чемпионатах Европы, трижды становилась серебряным призером турнира.

Когда доволен главный тренер

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила в пятницу журналистам, что очень довольна результатами в личном многоборье.

"Я очень рада, что наши две гимнастки стоят на высших ступенях пьедестала. На прошлом чемпионате мира их "разбавила" Линой Ашрам. А теперь снова вдвоем, причем разрыв очень маленький, всего 0,3 балла. Сегодня был очень серьезный день, это очень важные награды накануне Олимпийских игр", - сказала Винер-Усманова.

"Девочки держались молодцом, Дина сделала вначале ошибку, но потом выправилась. Своими усилиями и моими, очень серьезными, бог прислал нужные слова, которые помогли мне убедить ее, что нужно работать. Они уже взрослые девочки, знали, на что им нужно пойти, чтобы достичь этого успеха", - заключила главный тренер.

Чемпионат мира завершится 22 сентября. В субботу и воскресенье за три комплекта медалей будут бороться спортсменки, выступающие с групповыми упражнениями.