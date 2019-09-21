Винер-Усманова: российские гимнастки справились со сложностью в упражнении с мячами на ЧМ

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Российские гимнастки справились со сложностью и темпом во время упражнения с мячами в многоборье на чемпионате мира в Баку. Такое мнение журналистам в субботу высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

Сборная России получила 30,000 балла за упражнение с мячами в многоборье в групповых упражнениях на чемпионате мира. Соревнования в Баку продолжаются.

"В групповых упражнениях выступать сложнее, группа должна быть как единый организм, все органы должны быть вместе. Мы получили высшую оценку всего года, 30,000 балла еще не получал никто, ни одна команда. Мы сделали такую сложность в таком темпе, что уму непостижимо. И они сегодня с этим справились", - сказала Винер-Усманова.

"Сложность заключается в количестве соединений, количестве элементов и количестве связок, которые они сделали за 2,5 минуты. Такой темп никто не может сделать, только русские. Но это очень-очень рискованно, потому что они бросают предметы на пустые места, добегают и берут их, это очень трудно. Я их заставляю это делать, а сама боюсь!" - добавила Винер-Усманова.