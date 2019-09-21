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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Боксер Замковой стал чемпионом мира в весовой категории до 69 кг

В финале он победил Пэта Маккормака, поединок был остановлен во втором раунде из-за рассечения у англичанина
Андрей Замковой Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Андрей Замковой
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Замковой завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу в весовой категории до 69 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

32-летний россиянин одержал победу над англичанином Пэтом Маккормаком раздельным решением судей. Поединок был остановлен во втором раунде ввиду рассечения у британца. Бронзовыми призерами чемпионата мира стали представитель Казахстана Абылайхан Жусупов и спортсмен из Узбекистана Бобо-Усмон Батуров.

Замковой принес сборной России первую золотую медаль чемпионата мира. Всего на турнире в активе сборной России одна золотая и одна бронзовая медаль.

Замковой является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, серебряным призером чемпионата мира в Милане 2009 года, победителем Универсиады в Казани 2013 года и шестикратным чемпионом России.

Соревнования завершатся позднее в субботу.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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