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ЧМ по художественной гимнастике

Россиянки завоевали золото ЧМ по художественной гимнастике в групповом многоборье

Второе место заняли японки, третье - болгарки
Российские гимнастки во время групповых упражнений с мячами на чемпионате мира Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Российские гимнастки во время групповых упражнений с мячами на чемпионате мира
© Наталия Федосенко/ТАСС

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике победила в групповом многоборье на чемпионате мира. Соревнования проходят в Баку.

Общая сумма баллов российских спортсменок составила 58,700 (за упражнения с пятью мячами - 30,000, с тремя обручами и двумя парами булав - 28,700). Второе место заняли спортсменки из Японии (58,200), третьими стали представительницы Болгарии (58,000).

В составе российской сборной выступали Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Евгения Леванова.

Таким образом, россиянки пока выиграли все дисциплины на текущем чемпионате мира, завоевав семь золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Золотые медали завоевали Екатерина Селезнева в упражнении с обручем, Дина Аверина в упражнениях с мячом, булавами и лентой и в индивидуальном многоборье, также россиянки победили в командном турнире. Две серебряные медали завоевала Арина Аверина (индивидуальное многоборье и в упражнении с мячом), бронзовыми призерами стали Дина Аверина (в упражнении с обручем) и Селезнева (в упражнении с лентой).

Чемпионат мира завершится 22 сентября, когда будут разыграны медали в отдельных видах групповых упражнений.

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ЧМ по художественной гимнастике
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