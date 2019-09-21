Сергаева: российские гимнастки на ЧМ в Баку выступают с максимально сложной программой

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике выступает с максимально сложной программой в групповых упражнениях на чемпионате мира в Баку. Такое мнение журналистам в субботу высказала старший тренер российской команды Татьяна Сергаева.

Сборная России по художественной гимнастике победила в групповом многоборье на чемпионате мира. Общая сумма баллов российских спортсменок составила 58,700 балла (за упражнения с пятью мячами - 30,000, с тремя обручами и двумя парами булав - 28,700). В составе российской сборной выступали Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Евгения Леванова.

"Понимаю, что сейчас гимнастика становится совершенно другой, очень рискованной. И на этих стартах мы рискуем очень сильно. Наша программа максимально сложная, она сделана таким образом, что темп бешеный, если кто-то где-то допустит минимальную ошибку, то все может развалиться полностью. Но это спорт, кто не рискует, тот не пьет шампанское", - сказала Сергаева.

Чемпионат мира завершится 22 сентября.