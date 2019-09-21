Даниил Медведев сыграет с Чоричем в финале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл белоруса Егора Герасимова в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге на кортах с покрытием "хард".

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу 23-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером.

Спортсмены встречались во второй раз, ранее победу также одержал Медведев. В финале, который пройдет в воскресенье, Медведев сыграет с хорватским теннисистом Борной Чоричем, посеянным на турнире под четвертым номером.

Медведев пять раз побеждал на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он выиграл турнир в Болгарии и "Мастерс" в американском Цинциннати, а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.