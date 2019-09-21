Гаджимагомедов стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 91 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 91 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

22-летний россиянин победил в финальном поединке эквадорца Хулио Кастильо - 5:0. Бронзовые медали чемпионата мира завоевали представитель Болгарии Радослав Панталеев и спортсмен из Казахстана Василий Левит.

Гаджимагомедов также является победителем Европейских игр в Минске и серебряным призером чемпионата Европы - 2017.

Для сборной России это третья золотая награда на чемпионате мира. Ранее Андрей Замковой победил в весовой категории до 69 кг, а Глеб Бакши - до 75 кг. Всего в активе сборной России четыре медали - три золотые и одна бронзовая.

Соревнования завершатся в позднее субботу.