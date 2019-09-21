Боксер Гаджимагомедов посвятил матери победу на чемпионате мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов посвятил победу на чемпионате мира матери. Об этом он заявил журналистам.

Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата мира в весовой категории до 91 кг. 22-летний россиянин победил в финальном поединке эквадорца Хулио Кастильо - 5:0.

"Я посвящаю победу маме, - сказал боксер. - Она многое сделала для меня, теперь я хочу только показать ей свою золотую медаль. Поединок был сложный, и я не очень доволен собой. Дальнейшие цели - завоевать золото Олимпийских игр, у нас в районе еще не было золотой медали Игр".

Гаджимагомедов также является победителем Европейских игр в Минске и серебряным призером чемпионата Европы - 2017.

Сборная России завоевала на этом турнире четыре медали - три золотые и бронзовую. Соревнования завершатся позднее в субботу.