Победитель Сурдлимпиады Аскаров с ничьей дебютировал в UFC

ТАСС, 22 сентября. Победитель Сурдлимпийских игр 2017 года Аскар Аскаров завершил вничью дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
В ночь на воскресенье 26-летний Аскаров в Мехико провел поединок против местного бойца Брэндона Морено.
A split draw! Agree with the judges score cards? #UFCMexico pic.twitter.com/Zx1ph3A7ur— UFC (@ufc) September 22, 2019
По итогам трех раундов раздельным решением судей была зафиксирована ничья. Один судья определил ничью (28:28), второй судья отдал победу Аскарову (29:28), третий - мексиканцу (30:27).
В активе Аскарова 10 побед и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). На Сурдлимпиаде он выиграл золото в вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. Является чемпионом России по вольной борьбе среди слабослышащих и глухих.