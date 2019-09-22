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ММА

Победитель Сурдлимпиады Аскаров с ничьей дебютировал в UFC

В 3-раундовом поединке в Мехико 26-летний россиянин и 25-летний мексиканец Брэндон Морено не смогли выявить победителя

ТАСС, 22 сентября. Победитель Сурдлимпийских игр 2017 года Аскар Аскаров завершил вничью дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В ночь на воскресенье 26-летний Аскаров в Мехико провел поединок против местного бойца Брэндона Морено.

По итогам трех раундов раздельным решением судей была зафиксирована ничья. Один судья определил ничью (28:28), второй судья отдал победу Аскарову (29:28), третий - мексиканцу (30:27).

В активе Аскарова 10 побед и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). На Сурдлимпиаде он выиграл золото в вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. Является чемпионом России по вольной борьбе среди слабослышащих и глухих.

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