Победитель Сурдлимпиады Аскаров с ничьей дебютировал в UFC

В ночь на воскресенье 26-летний Аскаров в Мехико провел поединок против местного бойца Брэндона Морено.

По итогам трех раундов раздельным решением судей была зафиксирована ничья. Один судья определил ничью (28:28), второй судья отдал победу Аскарову (29:28), третий - мексиканцу (30:27).

В активе Аскарова 10 побед и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). На Сурдлимпиаде он выиграл золото в вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. Является чемпионом России по вольной борьбе среди слабослышащих и глухих.