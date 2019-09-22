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ЧМ по художественной гимнастике

Россиянки стали третьими в упражнениях с пятью мячами на ЧМ по художественной гимнастике

Победу одержала сборная Японии
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС

БАКУ, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике заняла третье место в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира. Соревнования проходят в Баку.

Россиянки показали результат 28,150 балла, победила команда Японии (29,550), второй стала команда Болгарии (29,350).

В составе российской сборной выступали Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачева и Евгения Леванова.

Таким образом, россиянки впервые на этом чемпионате мира не сумели завоевать золотые медали. Всего у россиянок семь золотых, две серебряные и три бронзовые награды. Ранее золотые медали российской команды принесли Екатерина Селезнева в упражнении с обручем, Дина Аверина в упражнениях с мячом, булавами, лентой и в индивидуальном многоборье, также россиянки победили в командном турнире и групповом многоборье. Две серебряные медали завоевала Арина Аверина (индивидуальное многоборье и в упражнении с мячом), бронзовыми призерами стали Дина Аверина (в упражнении с обручем) и Селезнева (в упражнении с лентой).

Чемпионат мира завершится 22 сентября.

Теги
ЧМ по художественной гимнастике
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