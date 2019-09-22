Борец вольного стиля Идрисов завоевал серебро ЧМ в весе до 61 кг

НУР-СУЛТАН, 22 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Магомедрасул Идрисов проиграл в финале чемпионата мира в весовой категории до 61 кг и завоевал серебряную медаль. Соревнования проходят в Нур-Султане.

В финале 23-летний россиянин уступил грузину Беке Ломтадзе. Бронзовые медали завоевали представитель Индии Рауль Авар и иранец Бенам Эшампур. Соревнования в данной весовой категории не входят в программу летних Олимпийских игр в Токио 2020 года.

Идрисов является серебряным призером чемпионата мира (2019), двукратным чемпионом России (2018, 2019), серебряным призером Межконтинентального кубка (2016), победителем Гран-при "Иван Ярыгин" (2019).

Эта медаль стала первой наградой российской команды в заключительный день соревнований. Всего в активе сборной России восемь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые награды.

Чемпионат мира завершится в воскресенье позднее.