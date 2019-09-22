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ЧМ по художественной гимнастике

Толкачева: оценку в упражнениях с пятью мячами на ЧМ снизили из-за шагов за предметами

Сборная России по синхронной гимнастике заняла третье место в упражнениях с пятью мячами

БАКУ, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная России по синхронной гимнастике получила низкие оценки в упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира в Баку из-за дополнительных шагов за предметами. Такое мнение журналистам в воскресенье высказала российская гимнастка Мария Толкачева.

Россиянки стали третьими в упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира, позднее сборная России взяла золотую медаль в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. За российскую команду выступали Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Евгения Леванова.

"Оценка [за выступление с пятью мячами] ниже гораздо из-за шагов, из-за шараханий за предметами, сейчас это очень дорого стоит, - отметила Толкачева. - Ушли, не оставаясь в зоне ожидания оценок, потому что у нас было очень мало времени на подготовку ко второму виду, так как мы выступали шестыми, а во втором виде уже третьими. Надо было переодеться, заменить прическу, чтобы был полноценный образ, и подготовить программу".

Россиянки завоевали восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды на чемпионате мира. Ранее золотые медали российской команде принесли Екатерина Селезнева в упражнении с обручем, Дина Аверина в упражнениях с мячом, булавами, лентой и в индивидуальном многоборье, также россиянки победили в командном турнире и групповом многоборье. Две серебряные медали завоевала Арина Аверина (индивидуальное многоборье, упражнение с мячом), бронзовыми призерами стали Дина Аверина (в упражнении с обручем) и Селезнева (в упражнении с лентой).

Соревнования завершились в Баку.

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ЧМ по художественной гимнастике
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