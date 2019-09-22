Максимова: российские гимнастки сумели собраться после ошибок с мячами на чемпионате мира

БАКУ /Азербайджан/, 22 сентября. /ТАСС/. Ошибки в упражнениях с мячами помогли российским гимнасткам собраться и одержать победу на чемпионате мира в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Об этом журналистам заявила российская гимнастка Анастасия Максимова.

В воскресенье сборная России в составе Максимовой, Анастасии Шишмаковой, Анжелики Стубайло, Марии Толкачевой и Евгении Левановой победили в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира.

"В обручах и булавах у нас сегодня получилось все ровно так же, как вчера получилось все с мячами, поэтому оценка очень высокая. Очень здорово, что после ошибок с мячами мы собрались и так хорошо выступили с обручами и булавами", - заявила Максимова.

Гимнастка Леванова отметила, что довольна своим выступлением не полностью. "Я никогда собой полностью не довольна, всегда есть какие-то недочеты, мелкие ошибки, которые вы, может быть, не увидели, а мы в команде знаем, что не получилось. В целом, не на сто процентов, на 60-70 процентов довольна собой", - отметила она.

Сборная России завоевала восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды на чемпионате мира, который завершился в Баку в воскресенье.