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Летние олимпийские виды спорта

Российские пятиборцы заняли шестое место на Кубке Кремля в Москве

Победу одержали представители Франции Элоди Клувель и Валентен Бело

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов стали шестыми на международном турнире по современному пятиборью Кубок Кремля. Соревнования проходили в Москве.

Победу одержали представители Франции Элоди Клувель и Валентен Бело, второе место заняли литовцы Лаура Асадаускайте и Юстинас Киндерис, бронза досталась немцам Аннике Шлой и Марвину Фали Доге.

Губайдуллина и Лифанов на ЧМ-2019 в Будапеште в смешанной эстафете показали седьмой результат. Губайдуллина является чемпионкой мира 2017 года. Лифанов в начале августа на чемпионате Европы в Великобритании завоевал олимпийскую лицензию, на мировом первенстве в Будапеште он занял 22-е место в личном турнире.

Кубок Кремля по современному пятиборью проходил в формате смешанной эстафеты, в турнире принимали участие спортсмены из 11 стран. Призовой фонд соревнований составил $100 тыс.

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