Пятиборка Губайдуллина считает, что сезон сложился для нее неудачно

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира по современному пятиборью 2017 года россиянка Гульназ Губайдуллина назвала нынешний сезон неудачным для себя. Об этом она сообщила в воскресенье журналистам.

В воскресенье завершился заключительный крупный международный турнир сезона - Кубок Кремля. Российская команда в составе Губайдуллиной и Александра Лифанова показала шестой результат. На ЧМ-2019 в Будапеште Губайдуллина не смогла завоевать наград.

"Можно сказать, что первая половина дня прошла на ура, мы шли вторыми, не уступали французам (победителям турнира Элоди Клувель и Валентену Бело - прим. ТАСС), но получилось так, что нам попались очень сложные лошади, мы тренируемся на них, знаем их, но большая проблема в том, что они очень сильно устают после первых прыжков, - сказала Губайдуллина. - Проблема была в том, чтобы заставить их прыгать, но получилось так, что лошади подустали. Плюс очень громкая аудитория, лошади пугаются, у них стресс, поэтому они немножко зашугались. Нам очень нравятся эти соревнования именно тем, что приходит большое количество людей, они болеют за нас, это так приятно, но для лошадей это не так комфортно, как нам".

"Я считаю, что сезон для меня получился немного неудачным, - добавила она. - У меня была проблема на чемпионате мира - сломался пистолет именно тогда, когда я могла стать двукратной чемпионкой мира или же хотя бы попасть в призы, этот момент немножко выбил меня из колеи. Я думаю, что к следующему сезону я подготовлюсь, буду сильнее, мудрее, и за счет этого удастся пройти его лучше, чем этот. Надо завоевывать олимпийскую лицензию и ехать на Олимпиаду [2020 года в Токио]".