Россиянин Лифанов расстроен результатами на Кубке Кремля по современному пятиборью

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский пятиборец Александр Лифанов расстроен тем, что сборной не удалось показать хороший результат на Кубке Кремля в Москве. Об этом он сообщил в воскресенье ТАСС.

Турнир прошел 22 сентября, Лифанов в команде с Гульназ Губайдуллиной занял шестое место. По итогам первых двух видов программы (фехтование и плавание) россияне шли на втором месте, однако на конкуре допустили несколько ошибок и выпали из призовой тройки.

"В целом, расстроены, причем не своей физической формой, а тем, что не повезло с лошадьми, - сказал Лифанов. - Это тот вид, где больше нужна удача, но она немножко от нас отвернулась, и мы со второго места упали почти на последнее, на комбайне отыгрывали, показали хороший результат, а в том виде, где ты сидишь на лошади и не знаешь, повезет тебе или нет, нам не повезло. Приехала Гульназ [Губайдуллина] и сказала, что лошади не готовы к тому, что будут приходить зрители и смотреть на них, многие пугаются, она почувствовала, что лошадь испугалась, тем более, что первый барьер был рядом с трибунами".