"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:1 в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Арсенала" гол забил Роберт Бауэр (25-я минута), у "Урала" отличился Рафал Аугустыняк (48). На 76-й минуте полузащитник гостей Отман Эль-Кабир не реализовал пенальти. Бауэр и Аугустиняк забили свои первые голы в РПЛ, Бауэр в составе "Арсенала" провел четыре матча, Аугустиняк сыграл за "Урал" в десяти встречах.

"Арсенал" и "Урал" в шестой раз сыграли в ничью, всего команды провели между собой 11 матчей в разных турнирах, на счету "Урала" четыре победы, "Арсенал" выиграл в одной встрече.

"Урал" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после 10 матчей. "Арсенал" идет седьмым, также набрав 14 очков после 10 встреч, но уступая екатеринбургскому клубу по дополнительным показателям.

В следующем туре "Арсенал" 29 сентября на выезде сыграет с "Краснодаром", "Урал" в этот же день примет столичный ЦСКА. 25 сентября оба клуба проведут гостевые матчи в рамках 1/16 финала Олимп - Кубка России: "Арсенал" сыграет с воронежским "Факелом", "Урал" встретится с новороссийским "Черноморцем".