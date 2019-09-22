"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:1 в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Арсенала" гол забил Роберт Бауэр (25-я минута), у "Урала" отличился Рафал Аугустыняк (48). На 76-й минуте полузащитник гостей Отман Эль-Кабир не реализовал пенальти. Бауэр и Аугустиняк забили свои первые голы в РПЛ, Бауэр в составе "Арсенала" провел четыре матча, Аугустиняк сыграл за "Урал" в десяти встречах.
"Арсенал" и "Урал" в шестой раз сыграли в ничью, всего команды провели между собой 11 матчей в разных турнирах, на счету "Урала" четыре победы, "Арсенал" выиграл в одной встрече.
"Урал" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после 10 матчей. "Арсенал" идет седьмым, также набрав 14 очков после 10 встреч, но уступая екатеринбургскому клубу по дополнительным показателям.
В следующем туре "Арсенал" 29 сентября на выезде сыграет с "Краснодаром", "Урал" в этот же день примет столичный ЦСКА. 25 сентября оба клуба проведут гостевые матчи в рамках 1/16 финала Олимп - Кубка России: "Арсенал" сыграет с воронежским "Факелом", "Урал" встретится с новороссийским "Черноморцем".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|18-4
|23
|2
|Ростов
|10
|6
|2
|2
|17-14
|20
|3
|Краснодар
|9
|6
|2
|1
|19-9
|20
|4
|Локомотив
|10
|6
|2
|2
|17-10
|20
|5
|ЦСКА
|9
|6
|1
|2
|12-6
|19
|6
|Урал
|10
|4
|2
|4
|17-20
|14
|7
|Арсенал
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|8
|Уфа
|10
|4
|2
|4
|11-10
|14
|9
|Спартак
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|10
|Рубин
|10
|3
|1
|6
|6-15
|10
|11
|Динамо
|10
|2
|4
|4
|8-9
|10
|12
|Сочи
|10
|2
|3
|5
|8-13
|9
|13
|Ахмат
|10
|2
|3
|5
|7-15
|9
|14
|Оренбург
|10
|2
|2
|6
|13-18
|8
|15
|Тамбов
|10
|2
|2
|6
|9-15
|8
|16
|Крылья Советов
|10
|2
|2
|6
|13-16
|8