Не реабилитировались. Российские пятиборцы остались без призов на Кубке Кремля

Нынешний турнир имел особый статус сразу по нескольким причинам. Одна из них - рекордный для данного вида спорта призовой фонд, который составлял $100 тыс. А вторая - чисто спортивная, ведь жители и гости столицы смогли воочию увидеть состязания лучших пятиборцев планеты. Ранее президент Федерации современного пятиборья России и вице-президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Вячеслав Аминов сообщил, что порядка 80-90 процентов участников Кубка Кремля выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Сборная России на турнире была представлена двумя командами - взрослой и юниорской. Во взрослую входили чемпионка мира 2017 года в личном первенстве Гульназ Губайдуллина и обладатель олимпийской лицензии Игр-2020 Александр Лифанов, у юниоров честь страны защищали Аделина Ибатуллина и победитель юниорского европейского первенства Андрей Зуев. В последние три года соревнования на Кубке Кремля проходят в формате смешанной эстафеты. Сборная - победитель турнира определялась по итогам состязаний в плавании, фехтовании, конкуре (верховая езда) и так называемом комбайне (беге со стрельбой).

Для российской команды Кубок Кремля был возможностью реабилитироваться за крайне неудачное выступление на чемпионате мира в Будапеште. На том турнире национальная команда усилиями Александра Лесуна и Данила Камиуллина заняла третье место в мужской эстафете. В мужском и женском личных турнирах россияне не сумели попасть в первую десятку, в женской и смешанной эстафетах стали седьмыми. В последней дисциплине сборную представляли Губайдуллина и Лифанов, по итогам соревнований Аминов неудовлетворительно оценил выступление команды, а также подверг критике работу тренеров.

Лошади не любят публику

Однако на Кубке Кремля российской команде не удалось улучшить результаты. После двух видов программы Губайдуллина и Лифанов шли на втором месте и имели все шансы опередить лидирующих французов Элоди Клувель и Валентена Бело на конкуре. Однако дела у россиян не заладились буквально на первом же препятствии, причем как у Губайдуллиной, так и у Лифанова. Помимо этого россияне допустили еще несколько ошибок на дистанции и не только не смогли сократить отставание, даже с учетом того, что выступление французского дуэта тоже не было безукоризненным, но и опустились во вторую половину таблицы.

После завершения турнира Губайдуллина сообщила, что причина неудачи крылась в лошадях. В воскресенье на трибунах конноспортивной базы ЦСКА собралось много зрителей, и кони оказались не готовы к излишне шумной поддержке зрителей. "Проблема была в том, чтобы заставить их прыгать, но получилось так, что лошади подустали, плюс очень громкая аудитория, лошади пугаются, у них стресс, поэтому они немножко зашугались, - сказала она. - Нам очень нравятся эти соревнования именно тем, что приходит большое количество людей, они болеют за нас, это так приятно, но для лошадей это не так комфортно, как нам".

Лифанов в беседе с ТАСС также посетовал на строптивых лошадей. "В целом расстроены, причем не своей физической формой, а тем, что не повезло с лошадьми, - сказал он. - Приехала Гульназ [Губайдуллина] и сказала, что лошади не готовы к тому, что будут приходить зрители и смотреть на них, многие пугаются, она почувствовала, что лошадь испугалась, тем более, что первый барьер был рядом с трибунами".