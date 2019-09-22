Стали известны все участники четвертьфиналов чемпионата Европы по волейболу

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Определились все участники четвертьфинальных матчей мужского чемпионата Европы по волейболу. В воскресенье прошла заключительная встреча 1/8 финала турнира.

Сборная Италии обыграла команду Турции со счетом 3-0 (25:22, 25:18, 25:21). В субботу сборная России обыграла греков (3-0), сборная Словении - команду Болгарии (3-1), команда Германии обыграла сборную Нидерландов (3-1), сербы оказались сильнее чехов (3-0), команда Франции выиграла у сборной Финляндии (3-0), поляки переиграли испанцев (3-0), представители Украины обыграли команду Бельгии (3-2).

Спортсмены из Польши сыграют с немецкими волейболистами в Апелдорне (Нидерланды) 23 сентября, в тот же день россияне сыграют со словенцами в Любляне (Словения). 24 сентября сборная Сербии встретится с командой Украины в Антверпене (Бельгия), команда Франции сыграет со сборной Италии в Нанте (Франция).

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды. Соревнования завершатся 29 сентября.