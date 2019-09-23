Шляхтин назвал ожидаемым решение IAAF о продлении отстранения ВФЛА

ТАСС, 23 сентября. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) было ожидаемым. Об этом заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В понедельник прошло заседание совета IAAF, на котором было принято решение продлить отстранение ВФЛА. Одной из причин стало инициирование Всемирным антидопинговым агентством рассмотрения вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории.

"Решение совета было ожидаемо, в последнем отчете рабочей группы (совет IAAF в Монако, июнь 2019 года) главным требованием к нам указывалось продолжение работы по смене антидопинговой культуры вкупе с завершением решения вопроса по перепроверке допинг-проб московской лаборатории. Отдельным пунктом в вопросе проб лаборатории отмечалось, что IAAF должна быть уверена в том, что данные и пробы являются подлинными и не были подделаны. После сегодняшних решений исполкома WADА в Токио шансы ВФЛА на восстановление были минимальны. Вопрос не входит в нашу юрисдикцию, мы являемся заложниками этой ситуации", - заявил Шляхтин.

В ноябре в польском Катовице пройдут заседания исполкома и совета учредителей WADA. "Ноябрь будет для ВФЛА следующей важной временной точкой в деле восстановления федерации. Совет озвучил эту дату и те условия, которые должны быть выполнены к этому сроку. Все, что находится в компетенции ВФЛА, мы должны сделать", - добавил он.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от IAAF.