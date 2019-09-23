Польские волейболисты вышли в полуфинал чемпионата Европы

ТАСС, 23 сентября. Мужская сборная Польши по волейболу обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу. Игра прошла в бельгийском Апелдорне.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:21, 25:18). В полуфинале команда Польши сыграет 26 сентября с победителем матча между командами России и Словении, который завершится в понедельник позднее.

Во вторник пройдут еще два четвертьфинала. Сборная Сербии сыграет с командой Украины, команда Франции встретится со сборной Италии.

Сборная Польши в 26-й раз принимает участие в чемпионате Европы, команда становилась победителем турнира (2009), пять раз - серебряным призером (1975, 1977, 1979, 1981, 1983), а также дважды бронзовым призером (1967, 2011).

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды. Соревнования завершатся 29 сентября.