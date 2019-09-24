Кровати для Олимпийской деревни Игр 2020 года представили в Японии

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет Японии во вторник в Токио представил кровати, которыми будут пользоваться спортсмены в Олимпийской деревне на Играх 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Главной особенностью кроватей, которые были специально разработаны к предстоящим Играм, является экологичность, этому аспекту посвящена и ключевая тема самих предстоящих Игр в Токио. Например, каркас кровати выполнен из переработанного картона. "Хороший и здоровый сон - один из важнейших элементов для любого спортсмена. Мы уверены, что разработанные нами по случаю Игр кровати смогут предоставить атлетам именно такой сон", - отметили в ходе презентации представители организации.

Длина кровати составляет 210 см, однако для высоких атлетов подготовлены специальные версии длинной до 230 см. По данным организаторов, кровати и их комплектующие обладают повышенной прочностью, водо- и огнеупорностью, а также способны выдержать вес до 200 кг. Будут предложены атлетам и различные вариант экологичных матрасов разной степени жесткости. Всего для Олимпийских Игр в Токио было сделано около 18 тысяч таких кроватей, еще восемь тысяч - для участников Паралимпиады.

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.