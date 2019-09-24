Пятиборец Лесун: в нынешних условиях подготовки было невозможно выйти на пик формы

По итогам прошедшего сезона Лесун выиграл бронзовые медали в эстафете на чемпионате мира, проходившем в Будапеште. При этом спортсмен не выступал в лично-командном турнире, где разыгрывались лицензии на Олимпиаду в Токио.

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по современному пятиборью Александр Лесун в нынешнем сезоне не мог выйти на пик формы в тех условиях подготовки, которые ему предоставлял тренерский штаб сборной России. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Я прекрасно понимаю, что он (главный тренер сборной России Андрей Моисеев - прим. ТАСС) от меня ждет и какие должны быть результаты. И я готов разделить ответственность за слабые результаты всей команды, у которой есть огромный потенциал, - сказал Лесун. - Но я и мой личный тренер не можем выйти на пик спортивной формы в тех условиях, которые нам предоставляют. Просто есть нюансы, которые объективно не позволяют полноценно выстраивать работу".

"Но положительные моменты, несмотря на плохое окончание сезона, тоже были. Выигран этап Кубка мира, результаты в фехтовании стали стабильнее, потому что мы поняли, как их улучшить. Так что оптимизма мы не теряем", - добавил он.

По словам спортсмена, конкуренция на Играх в Токио будет выше, чем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где Лесун одержал победу.

"В Рио многие соперники были зубастыми, но молодыми, им не хватало опыта, сейчас они стали матерыми волками. Поэтому в Токио Олимпийские игры будут серьезнее, чем в Рио. Порядка семи-восьми спортсменов будут претендентами на золото и еще столько же могут рассчитывать на медали. Это будет настоящая битва, но бороться с ними можно", - отметил он.