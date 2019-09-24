Лесун: руководство сборной России по пятиборью не учитывает пожелания спортсменов

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Руководство сборной России по современному пятиборью не принимает в расчет пожелания и просьбы спортсменов и личных тренеров относительно составления календаря сборов и соревнований. Об этом в интервью ТАСС рассказал олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Александр Лесун.

По итогам прошедшего сезона Лесун выиграл, в частности, бронзовые медали в эстафете на чемпионате мира, проходившем в Будапеште.

"Выступлений на чемпионатах Европы и мира у меня лично практически и не было: на чемпионате Европы я вынужден был сняться в финале после двух видов, а на чемпионате мира по той же причине смог выступить только в эстафете. Из результатов в сезоне у меня первое место на этапе Кубка мира в Чехии в конце мая и седьмое в финале Кубка мира в Японии в конце июня, - сказал Лесун. - Завоеванная олимпийская лицензия является слабым утешением всего провального сезона команды. И в первую очередь это связано с микроклиматом в мужской команде, когда руководство не слышит личных тренеров и спортсменов, не принимая в расчет их пожелания и просьбы касательно разработки календаря сборов и соревнований".

По словам Лесуна, единый календарный тренировочный план был составлен не совсем грамотно. "Я, например, не смог получить график выступлений на этапах Кубка мира, который просил мой тренер. В результате чего получил тяжелый календарь, в котором между стартами было только три-четыре недели на подготовку, что, учитывая очень позднее начало этого сезона по причине затянувшегося лечения травмы ахиллова сухожилия, не позволило мне готовиться планомерно. Проведение заключительного, перед чемпионатом Европы, сбора в Кисловодске было, на мой взгляд, основной ошибкой, после которой "посыпалась" почти вся команда", - отметил Лесун.

"Участвовать в сборе в Кисловодске я не мог по ряду причин, связанных с физиологией моего организма и состоянием опорно-двигательного аппарата. У меня очень опытный личный тренер, и мы сразу видели проблемы, которые могут возникнуть. Пытались обсудить это с руководством команды, с главным тренером. Они слушают личных тренеров, но не слышат и продолжали делать так, как считают нужным, и получается, что уже второй сезон мы не показываем высоких результатов", - добавил он.