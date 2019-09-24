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Летние олимпийские виды спорта

Лесун: руководство сборной России по пятиборью не учитывает пожелания спортсменов

По словам олимпийского чемпиона Игр 2016 года, единый календарный тренировочный план на этот сезон был составлен не совсем грамотно
Александр Лесун Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Александр Лесун
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Руководство сборной России по современному пятиборью не принимает в расчет пожелания и просьбы спортсменов и личных тренеров относительно составления календаря сборов и соревнований. Об этом в интервью ТАСС рассказал олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Александр Лесун.

По итогам прошедшего сезона Лесун выиграл, в частности, бронзовые медали в эстафете на чемпионате мира, проходившем в Будапеште.

"Выступлений на чемпионатах Европы и мира у меня лично практически и не было: на чемпионате Европы я вынужден был сняться в финале после двух видов, а на чемпионате мира по той же причине смог выступить только в эстафете. Из результатов в сезоне у меня первое место на этапе Кубка мира в Чехии в конце мая и седьмое в финале Кубка мира в Японии в конце июня, - сказал Лесун. - Завоеванная олимпийская лицензия является слабым утешением всего провального сезона команды. И в первую очередь это связано с микроклиматом в мужской команде, когда руководство не слышит личных тренеров и спортсменов, не принимая в расчет их пожелания и просьбы касательно разработки календаря сборов и соревнований".

По словам Лесуна, единый календарный тренировочный план был составлен не совсем грамотно. "Я, например, не смог получить график выступлений на этапах Кубка мира, который просил мой тренер. В результате чего получил тяжелый календарь, в котором между стартами было только три-четыре недели на подготовку, что, учитывая очень позднее начало этого сезона по причине затянувшегося лечения травмы ахиллова сухожилия, не позволило мне готовиться планомерно. Проведение заключительного, перед чемпионатом Европы, сбора в Кисловодске было, на мой взгляд, основной ошибкой, после которой "посыпалась" почти вся команда", - отметил Лесун.

"Участвовать в сборе в Кисловодске я не мог по ряду причин, связанных с физиологией моего организма и состоянием опорно-двигательного аппарата. У меня очень опытный личный тренер, и мы сразу видели проблемы, которые могут возникнуть. Пытались обсудить это с руководством команды, с главным тренером. Они слушают личных тренеров, но не слышат и продолжали делать так, как считают нужным, и получается, что уже второй сезон мы не показываем высоких результатов", - добавил он.

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