Конец победной серии. Волейболисты сборной России не выполнили задачу на чемпионате Европы

Россияне выбыли из борьбы в четвертьфинале. Подопечные Туомаса Саммельвуо уступили словенцам в Любляне со счетом 1-3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25). Команды до этого встречались на групповом этапе, тогда победу одержала сборная России (3-0).

ТАСС, 24 сентября. Волейболисты сборной России не выполнили задачу на чемпионате Европы. Перед началом турнира руководство Всероссийской федерации волейбола ставило перед командой цель выйти в финал.

В четвертьфинале Саммельвуо достаточно мало использовал лидеров команды - Дмитрия Мусэрского и Максима Михайлова, сделав ставку на других волейболистов. После успешного третьего сета сборная России не сумела зацепиться за победу в четвертой партии.

Россияне выиграли все пять матчей на групповой стадии и вышли в плей-офф с первого места, а во встрече 1/8 финала обыграли команду Греции (3-0).

Поражение от словенцев прервало серию сборной России из 11 побед. Словенцы проиграли две из трех предыдущих встреч на турнире.

Задача не выполнена

"Задачу команда не выполнила. Мы играли против команды, которая провела домашний матч на большом подъеме. Причины необходимо будет разобрать", - сказал ТАСС генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Генеральный секретарь федерации считает, что команда в матче со словенцами сыграла ниже своего уровня. "Я бы не говорил о персональной ответственности, играла команда. Не думаю, что наша команда хуже, сыграла не так, как могла", - сказал Яременко.

Капитан команды Игорь Кобзарь отметил, что сборной России было сложно изменить ход игры. "Перед игрой нас считали фаворитами. Это оказывало давление на нас", - заявил Кобзарь пресс-службе Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Оценка в ноябре

ВФВ оценит выступление национальной команды в ноябре. В этот же период будет обсуждаться ситуация в женской сборной России, где произошли изменения в тренерском штабе.

Мужская сборная России уже обеспечила себе участие в Олимпийских играх в Токио благодаря победе в квалификационном турнире. В ВФВ отмечали, что команда решила основную задачу в преддверии Олимпийских игр.

Саммельвуо возглавляет сборную России с марта 2019 года. Под его руководством команда также стала победителем Лиги наций.