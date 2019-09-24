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ЧЕ по волейболу

Сербские волейболисты сыграют с французами в полуфинале чемпионата Европы

Сербы в 1/4 финала обыграли украинцев, французы - итальянцев

ТАСС, 25 сентября. Мужская сборная Сербии по волейболу обыграла команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в бельгийском Антверпене.

Игра завершилась со счетом 3-2 (21:25, 25:23, 25:22, 19:25, 15:9). В полуфинале сборная Сербии сыграет 27 сентября с командой Франции, которая в четвертьфинальном матче обыграла команду Италии (25:16, 27:25, 25:14). Полуфинальный матч пройдет в Париже.

В понедельник также прошли два четвертьфинала. Сборная Польши обыграла команду Германии (3-0), команда России уступила сборной Словении (1-3). Полуфинал Польша - Словения состоится 26 сентября в Любляне.

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды. Соревнования завершатся 29 сентября.

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