Выборы руководящего состава и президента IAAF пройдут в Дохе

ДОХА, 25 сентября. /ТАСС/. Предстоящий конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) изберет новый руководящий состав организации во главе с президентом, которым должен остаться британец Себастьян Коу. Из-за дисквалификации Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не имела права заявить своих кандидатов для участия в выборах, поэтому следующие четыре года представителей России в IAAF не будет.

Конгресс будет заседать 25 и 26 сентября в Дохе, свою работу он завершит за день до старта чемпионата мира по легкой атлетике, который продлится в столице Катара до 6 октября. Главным вопросом повестки конгресса станут выборы президента организации, ее четырех вице-президентов и еще 13 человек, которые вместе сформируют совет IAAF - руководящий орган, ответственный за принятие ключевых для мировой легкой атлетики решений.

Выборы президента пройдут на безальтернативной основе, так как на пост претендует только действующий глава IAAF Себастьян Коу. Украинец Сергей Бубка, который четыре года назад на конгрессе в Пекине был единственным конкурентом британца, предпочел не бороться за высший пост. Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом решил сохранить за собой должность вице-президента. На четыре места, помимо Бубки, будут претендовать еще десять человек, согласно уставу IAAF, как минимум одним вице-президентом должна стать женщина.

Не менее острая конкуренция будет и за места в совете IAAF. Также конгресс сформирует составы различных комитетов и комиссий организации.

Без России

Впервые обновленный состав совета соберется уже после окончания чемпионата мира. Представителя от России в нем не будет. Михаил Бутов, избранный четыре года назад в совет IAAF, уже давно не участвует в заседаниях руководящего органа, однако на этот раз его там не будет даже де-юре. До Бутова в совете от России работал Валентин Балахничев, который после громкого допингового скандала в 2015 году получил пожизненное отстранение от легкой атлетики, технический комитет IAAF покинет Елена Орлова, женский комитет - Татьяна Лебедева.

Тема отстранения ВФЛА также не пройдет мимо конгресса. Совет вынес ему рекомендацию поддержать принятое 23 сентября решение о продлении санкций в отношении российской легкой атлетики. Два года назад, когда этот же вопрос обсуждался на конгрессе в Лондоне, на сторону России встала только 21 из 187 национальных федераций. Однако среди них оказалась Ямайка, за которую в то время еще выступал самый быстрый человек на планете Усэйн Болт.

Наверняка и на этот раз сторонников возвращения прав окажется значительно меньше. Однако перед голосованием у президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина будет возможность обратиться к делегатам и попробовать убедить их вернуть Россию в легкоатлетическую семью.

Пока же российские легкоатлеты вынуждены продолжать выступать на международных стартах в нейтральном статусе, чемпионат мира исключением не станет. В окончательную заявку на турнир вошли 30 человек из России, у которых в Дохе не будет возможности заявить о своей национальной принадлежности.