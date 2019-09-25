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Лига чемпионов

Власти Петербурга попросят федеральную поддержку для проведения финала Лиги чемпионов

Губернатор города Александр Беглов поздравил футбольных болельщиков с тем, что город примет матч такого уровня
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены попросить федеральной поддержки для проведения в городе финального матча Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2021 году. Об этом губернатор города Александр Беглов сообщил на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Во вторник в Любляне на заседании исполкома УЕФА были определены места проведения финальных матчей Лиги чемпионов с 2021 по 2023 год. В 2021 году финал пройдет в Петербурге, игра состоится на стадионе "Газпром Арена" на Крестовском острове (во время мировых турниров ему возвращают название "Санкт-Петербург" - прим. ТАСС).

"Это событие мирового масштаба и без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись - буду договариваться. Спасибо УЕФА за доверие", - написал Беглов.

Он также поздравил всех футбольных болельщиков с тем, что Петербург примет матч такого уровня.

Ранее вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов сообщил ТАСС, что город полностью готов принять матч финала Лиги чемпионов в 2021 году. Для его проведения будет задействована инфраструктура, которая осталась городу в наследство от Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. В городе в 2020 году также пройдут матчи чемпионата Европы по футболу.

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