Коу считает влажность, а не жару главной проблемой ЧМ по легкой атлетике в Дохе

Согласно прогнозу погоды, дневная температура в Дохе в ближайшие дни не будет опускаться ниже 37 градусов, при этом сохранится высокая влажность. В связи с погодными условиями женский марафон и мужская ходьба на 50 км, которые пройдут в первые два дня турнира, начнутся ближе к полуночи по местному времени.

ДОХА, 25 сентября. /ТАСС/. Главной проблемой чемпионата мира в Дохе станет не жара, а высокая влажность. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу.

Легкоатлеты на чемпионате мира в Дохе страдают от жары и мерзнут в столовой

"Я не хочу спекулировать на эту тему, - ответил Коу на вопрос, не боится ли он, что до финиша добегут меньше десяти спортсменов. - Но конечно, я хочу, чтобы как можно больше людей финишировали в хорошем состоянии, наши медицинские бригады будут начеку. Жара на самом деле не является большой проблемой, очевидно, что проблема заключается во влажности. Любой, кто занимается бегом, знает, что такое жара, но влажность - действительно проблема".

Мы будем следить за этими показателями. Будут введены дополнительные меры предосторожности. У нас больше медицинского наблюдения, больше воды в наличии. Но конечно, спортсменам будет тяжело", - отметил он.

Главный стадион турнира оборудован системой кондиционирования, которая позволяет создавать внутри арены комфортную температуру, однако на тренировочных аренах охлаждение работает только в специальных зонах.

Первые российские легкоатлеты прилетят в Доху в среду вечером, старт чемпионату мира будет дан 27 сентября.