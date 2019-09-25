"Торпедо" вышло в 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу, обыграв "Крылья Советов"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московское "Торпедо" одержало победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:0 в домашнем матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу.

Забитыми мячами отметились Максим Шоркин (36-я минута) и Иван Сергеев (45+2). Для "Торпедо" эта победа стала 11-й подряд во всех турнирах, в последний раз команда проигрывала 28 июля "Нижнему Новгороду" в матче Олимп - Футбольной национальной лиги. "Торпедо" лидирует в турнирной таблице первенства, набрав 37 очков в 14 играх.

В предыдущий раз "Торпедо" выходило в 1/8 финала турнира в сезоне-2014/15. Команда, которая тогда играла в высшем дивизионе первенства страны, на стадии 1/16 финала обыграла воронежский "Факел" (2:1), а в следующем раунде уступила московскому ЦСКА (0:2).

"Крылья Советов" выступают в Российской премьер-лиге, где идут на 14-й строчке в таблице, набрав в 10 матчах восемь очков.

В 1/8 финала "Торпедо" встретится с победителем матча между калининградской "Балтикой" и московским "Локомотивом", который пройдет позднее в среду. Встречи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября.

В другом матче "Оренбург" в дополнительное время обыграл московское "Чертаново" со счетом 2:0. На следующей стадии команда встретится с подмосковными "Химками", встреча пройдет в Оренбурге.