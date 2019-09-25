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Единая лига ВТБ

"Химки" обыграли "Зелену-Гуру" в матче открытия Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 79:75
Баскетболисты "Зелены-Гуры" Дрю Гордон и "Химок" Йонас Жеребко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Баскетболисты "Зелены-Гуры" Дрю Гордон и "Химок" Йонас Жеребко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" обыграл польскую "Зелену-Гуру" со счетом 79:75 в матче открытия сезона-2019/20 Единой лиги ВТБ. Встречу, прошедшую на "ВТБ-Арене" в Москве, посетило 5742 зрителя.

Наибольшее количество очков в составе "Химок" набрал сербский защитник Стефан Йович (16). У польской команды столько же очков в активе американского центрового Дрю Гордона.

В составе "Химок" отсутствовали защитник Алексей Швед, центровой Тимофей Мозгов, тяжелый форвард Энтони Гилл, разыгрывающий Крис Крамер и легкий форвард Евгений Валиев. В составе подмосковной команды первый матч провел форвард Йонас Жеребко. Он набрал 14 очков и сделал 9 подборов. В прошлом сезоне швед выступал за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт", с которым дошел до финала плей-офф.

В следующем матче "Химки" сыграют против эстонского "Калева" 29 сентября. "Зелена-Гура" встретится с санкт-петербургским "Зенитом" 1 октября.

В прошлом сезоне "Химки" заняли второе место в Единой лиге ВТБ, проиграв в финальной серии московскому ЦСКА (0-3). "Зелена-Гура" не сумела пробиться в плей-офф турнира.

Единая лига ВТБ
До последней минуты. "Химки" победили "Зелену-Гуру" в матче открытия Единой лиги ВТБ
Встреча завершилась со счетом 79:75
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