{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гран-при России "Формулы-1"

Гонщик Квят назвал интересной идею проведения Гран-при России в Петербурге

Ранее британская газета Daily Mail со ссылкой на источник сообщила, что Владимир Путин поддержал идею переноса Гран-при России из Сочи в Петербург начиная с 2021 года
Даниил Квят EPA-EFE/LYNN BO BO
Описание
Даниил Квят
© EPA-EFE/LYNN BO BO

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Идея проведения российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Петербурге выглядит интересной. Об этом на пресс-конференции в преддверии Гран-при России рассказал пилот "Торо Россо" Даниил Квят.

Гран-при России "Формулы-1"

В четверг британская газета Daily Mail со ссылкой на источник сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал идею переноса Гран-при России из Сочи в Петербург начиная с 2021 года. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Путин не обсуждает с руководством "Формулы-1" перенос этапа в Петербург.

"Главное, что есть гонка в России. По поводу Петербурга, может это и неплохая идея. Может быть, Санкт-Петербург соберет больше болельщиков из Москвы, Петербурга, Финляндии, - сказал Квят. - Здесь, в Сочи, неплохо, но идея с Петербургом тоже интересная", - сказал Квят.

"Финнам будет легче добраться. Это точно", - добавил финский пилот команды "Альфа Ромео" Кими Райкконен.

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года.

Теги
Гран-при России
Футбол в России
ФК "Спартак" был уведомлен о порядке размещения болельщиков в матче против "Камаза"
В соцсетях появились видеозаписи, на которых зафиксировано, что фанатов красно-белых запускают на сектор, после чего запирают вход на трибуну на ключ
Читать полностью