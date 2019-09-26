"Спартак" во второй раз подряд выиграл у "Автомобилиста" в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома переиграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8321 зрителя.
Шайбу забросил Мартиньш Карсумс (39). Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, в предыдущей встрече "Спартак" на выезде победил со счетом 4:2, нанеся екатеринбургскому клубу первое поражение в сезоне. Нападающий гостей Георгий Белоусов провел 400-й матч в КХЛ (395 в регулярных чемпионатах и пять в плей-офф).
В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место в Западной конференции, набрав 11 очков после 12 матчей. "Автомобилист" сохранил лидерство в Восточной конференции, имея в активе 17 очков после 11 матчей. Екатеринбургский клуб проиграл третий матч подряд после серии из восьми побед с начала сезона. Хоккеисты "Автомобилиста" не могут забить во второй встрече кряду.
"Спартак" в субботу сыграет на выезде с омским "Авангардом", "Автомобилист" в этот же день в гостях встретится с "Йокеритом" из Хельсинки.
Петербургский СКА дома переиграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:1, нападающий гостей Теему Хартикайнен забросил 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ, сыграв 331 матч. Московское "Динамо" на выезде переиграло "Сочи" со счетом 4:3, защитник гостей Юусо Хиетанен набрал 100-е очко в матчах за "Динамо" в КХЛ и догнал Максима Соловьева в списке лучших защитников-бомбардиров.
Владивостокский "Адмирал" на выезде переиграл хабаровский "Амур" (2:1). 300-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ провел нападающий гостей Александр Мерескин, во вторник команды также встречались в Хабаровске, победу одержали хозяева (3:2). Череповецкая "Северсталь" дома по буллитам переиграла минское "Динамо" (3:2 Б), нижнекамский "Нефтехимик" дома в серии буллитов обыграл пекинский "Куньлунь" (4:3 Б).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Витязь
|10
|6
|1
|2
|0
|0
|1
|30-15
|18
|2
|СКА
|11
|6
|1
|0
|1
|0
|3
|27-24
|15
|3
|ЦСКА
|10
|6
|1
|1
|0
|1
|1
|32-14
|17
|4
|Торпедо
|11
|4
|3
|0
|0
|0
|4
|34-29
|14
|5
|Динамо Мск
|10
|5
|1
|0
|1
|0
|3
|26-26
|13
|6
|Спартак
|12
|4
|0
|0
|0
|3
|5
|29-30
|11
|7
|Сочи
|10
|4
|0
|0
|1
|1
|4
|24-28
|10
|8
|Динамо Мн
|10
|3
|1
|0
|1
|1
|4
|29-28
|10
|9
|Северсталь
|11
|2
|0
|2
|0
|1
|6
|28-33
|9
|10
|Локомотив
|9
|4
|0
|0
|0
|0
|5
|24-26
|8
|11
|Йокерит
|9
|3
|0
|0
|0
|1
|5
|26-31
|7
|12
|Динамо Р
|10
|1
|2
|0
|0
|0
|7
|16-37
|6
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|11
|4
|3
|1
|0
|1
|2
|31-23
|17
|2
|Салават Юлаев
|10
|6
|0
|0
|1
|0
|3
|23-22
|13
|3
|Ак Барс
|9
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|33-18
|14
|4
|Авангард
|9
|5
|1
|0
|0
|1
|2
|26-21
|13
|5
|Барыс
|9
|6
|0
|0
|0
|0
|3
|18-13
|12
|6
|Сибирь
|9
|5
|0
|0
|1
|1
|2
|22-19
|12
|7
|Трактор
|12
|3
|2
|0
|0
|1
|6
|19-27
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|1
|0
|0
|0
|5
|18-23
|10
|9
|Нефтехимик
|11
|4
|0
|0
|1
|1
|5
|24-27
|10
|10
|Куньлунь
|10
|2
|0
|2
|0
|1
|5
|22-27
|9
|11
|Металлург Мг
|10
|2
|0
|0
|1
|0
|7
|16-26
|5
|12
|Амур
|11
|1
|0
|0
|0
|3
|7
|16-26
|5