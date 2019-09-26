"Спартак" во второй раз подряд выиграл у "Автомобилиста" в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома переиграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8321 зрителя.

Шайбу забросил Мартиньш Карсумс (39). Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, в предыдущей встрече "Спартак" на выезде победил со счетом 4:2, нанеся екатеринбургскому клубу первое поражение в сезоне. Нападающий гостей Георгий Белоусов провел 400-й матч в КХЛ (395 в регулярных чемпионатах и пять в плей-офф).

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место в Западной конференции, набрав 11 очков после 12 матчей. "Автомобилист" сохранил лидерство в Восточной конференции, имея в активе 17 очков после 11 матчей. Екатеринбургский клуб проиграл третий матч подряд после серии из восьми побед с начала сезона. Хоккеисты "Автомобилиста" не могут забить во второй встрече кряду.

"Спартак" в субботу сыграет на выезде с омским "Авангардом", "Автомобилист" в этот же день в гостях встретится с "Йокеритом" из Хельсинки.

Петербургский СКА дома переиграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:1, нападающий гостей Теему Хартикайнен забросил 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ, сыграв 331 матч. Московское "Динамо" на выезде переиграло "Сочи" со счетом 4:3, защитник гостей Юусо Хиетанен набрал 100-е очко в матчах за "Динамо" в КХЛ и догнал Максима Соловьева в списке лучших защитников-бомбардиров.

Владивостокский "Адмирал" на выезде переиграл хабаровский "Амур" (2:1). 300-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ провел нападающий гостей Александр Мерескин, во вторник команды также встречались в Хабаровске, победу одержали хозяева (3:2). Череповецкая "Северсталь" дома по буллитам переиграла минское "Динамо" (3:2 Б), нижнекамский "Нефтехимик" дома в серии буллитов обыграл пекинский "Куньлунь" (4:3 Б).